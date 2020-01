JUVENTUS CONTI FAIR PLAY FINANZIARIO / Presunto allarme sui conti della Juventus in chiave Fair Play Finanziario.

Come riportato da 'RMC Sport', che riprende uno studio svolto da KPMG, infatti, il club bianconero ha superato la soglia fissata dalla UEFA per restare in uno dei parametri del FFP e i conti sono in rosso. L'incremento dei costi del personale è infatti salito a 327.8 milioni di euro, provocando una perdita a bilancio di ben 40 milioni, come registrato nell'esercizio chiuso a giugno 2019.

Calciomercato Juventus, la scelta su Rugani | Retroscena e ultime CM.IT

Tutto è naturalmente legato soprattutto all'oneroso investimento fatto per acquistare Cristiano Ronaldo. Anche la Juventus potrebbe dunque finire nel mirino della UEFA. Pochi minuti fa è inoltre arrivata la rettifica da parte del profilo Twitter ufficiale di KPMG che ha precisato come, i numeri legati ai bianconeri, siano dati pubblici e non accompagnati da giudizi di merito o parametri di riferimento.

