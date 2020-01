CALCIOMERCATO VAN DE BEEK / Dietro l'apparente uscita di scena da parte del RealMadrid nella corsa a Paul Pogba ci sarebbe un altro grande centrocampista pronto a sbarcare al 'Santiago Bernabeu'. Si tratta di Donny van de Beek, nuovo diamante dell'Ajax che dopo averlo blindato la scorsa estate resistendo ad ogni offerta dovrebbe lasciarlo partire a fine stagione.

Lo riferisce il quotidiano 'Marca' che cita anche autorevoli fonti olandesi parlando di un accordo già impostato col giocatore da oltre un anno, mentre con i 'Lancieri' sarebbe stata definita a quotala cifra per l'acquisto del cartellino. Respinte le altre proposte da Tottenham e Manchester United: col Real Madrid è tutto definito e l'operazione, si legge, andrà in porto in estate quando la dirigenza madrilena farà spazio cedendo altri elementi importanti in rosa. Mancano solo le firme e gli annunci ufficiali. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI