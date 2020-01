CALCIOMERCATO ALLEGRI JUVENTUS PSG BARCELLONA LEONARDO SETIEN - Prima di Quique Setien, il Barcellona ha sondato anche Massimiliano Allegri: secondo il giornale spagnolo 'Sport', l'ex allenatore della Juventus sarebbe stato contattato dalla dirigenza catalana per sostituire l'esonerato Ernesto Valverde, ma il livornese avrebbe deciso di non prendere in considerazione questa possibilità perché desideroso di un progetto a lungo termine. Cosa non possibile in blaugrana, viste le elezioni presidenziali previste nel 2021.

E, stando a quanto sostiene Le10Sport', dietro questa risposta di Allegri potrebbe esserci, uomo mercato del. Il media francese si spinge oltre e parla anche di un principio d'accordo col 52enne trainer toscano che potrebbe, così, prendere il posto di Thomasalla fine della stagione in corso.

