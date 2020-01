COPPA ITALIA PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS UDINESE / Esordio in Coppa Italia anche per la Juventus di Maurizio Sarri. Questa sera, alle ore 20.45, i bianconeri ospiteranno l'Udinese all'Allianz Stadium. In palio un posto ai quarti di finale contro la vincente di Parma-Roma, match in programma domani. Da Szczesny a Cristiano Ronaldo, si va verso un ampio turnover per Sarri: ecco le probabili formazioni di Juventus-Udinese.

Coppa Italia, le probabili formazioni di Juventus-Udinese: Ronaldo potrebbe riposare

Sicuro in porta l'avvicendamento tra Szczesny e Buffon. In difesa possibile turno di riposo per Bonucci e chance per Rugani, così come per Danilo.

Sicuro titolare, che ha saltato le ultime partite di campionato per squalifica, e possibili chance anche per. Davanti potrebbe riposare Cristiano Ronaldo con il ritorno dal primo minuto di. Pochi cambi invece per, pronto ad affidarsi ai suoi uomini migliori per tentare l'impresa.

Probabili formazioni Juventus-Udinese

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, de Ligt, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Bentancur, Bernardeschi; Douglas Costa; Dybala, Higuain. All.: Sarri.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Jajalo, Fofana, De Paul, Sema; Lasagna, Nestorovski. All.: Gotti.

