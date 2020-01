CALCIOMERCATO INTER KUMBULLA VERONA / Classe 2000, Marash Kumbulla ha stregato mezza Europa con il suo Verona e in Italia, c'è già la fila per lui. Juventus, Roma, Napoli e Inter: sono soltanto alcune delle squadre che stanno monitorando con molta attenzione la crescita del centrale veronese. I nerazzurri, in particolare, sono i più determinati a scattare in avanti per battere il resto della concorrenza, tanto da pianificare il colpo Kumbulla già in questa finestra di gennaio.

D'altronde, i dialoghi tra la società interista e l'entourage del calciatore ci sono stati, come dimostra l'incontro avvenuto ieri tra la dirigenza nerazzurra e l'agente dell'albanese

Calciomercato, Inter su Kumbulla: la situazione

Il Verona, però, riportano indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it continua a fare muro: ha comunicato anche all'entourage di Kumbulla che non ha alcuna intenzione di lasciar partire l'albanese. Almeno non in questa finestra di mercato. Una posizione inamovibile, che potrebbe scalfirsi soltanto dinanzi ad un'offerta irrinunciabile, intorno ai 40-50 milioni di euro. Kumbulla, dunque, resterà al Verona fino al termine della stagione, almeno nelle volontà della società veneta, ma attenzione a quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi, perché il "rischio" di una vera e propria asta per l'albanese diventa sempre più concreto. Soprattutto in vista del mercato estivo.

A cura di Alessandro Montano