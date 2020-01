ROMA ZANIOLO BAGGIO / La progressione, i dribbling e poi la caduta. Le lacrime, l'operazione e le speranze. Nicolò Zaniolo vive un momento delicato per la sua giovane carriera: l'infortunio di domenica sera contro la Juventus ha chiuso in anticipo la sua stagione e ha messo a serio rischio la presenza al prossimo Europeo, per il quale nutre ancora flebili speranze legate a un recupero lampo dopo l'operazione dei giorni scorsi.

Così, per il talento dellae dellaun messaggio positivo è arrivato addirittura da Riberto, tra i campioni più importanti della storia italiana che ha convissuto tutta la carriera con gravi problemi alle ginocchia: clicca qui per restare aggiornato.

Baggio ha voluto mandare un consiglio al talento giallorosso: "La volontà, è la forza di volontà che in casi come questo fa la differenza - spiega al 'Corriere dello Sport' - Certo, il passaggio-chiave è un intervento fatto bene, risolutivo. Ho letto che Zaniolo è stato operato anche al menisco, io quel problema non lo ebbi, i menischi li avevo finiti tutti qualche anno prima. Come Nicolò avevo un obiettivo a breve, io il Mondiale, lui ha l’Europeo. Ce la misi tutta, feci gli straordinari e in Giappone andai tante volte. La notte, in sogno. Ho cominciato a vent’anni a frequentare le sale operatorie. Anche allora i tempi di recupero stimati erano quattro, cinque mesi. Il professor Marcacci fece un gran lavoro, poi intervennero la mia voglia di giocare l’ultimo Mondiale in una terra che amo e sento un po' mia, il dottor Nanni, Antonio, il fisioterapista, e Carlotti, il preparatore. L’Isokinetic di Bologna. Stavo in palestra anche dieci ore di fila e il dolore era persistente, a volte insopportabile. Ricordo che nelle due settimane dopo l’operazione persi una dozzina di chili. E un quintale di lacrime".

