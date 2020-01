FOTO CM.IT - Calciomercato Roma, Politano alle visite mediche

CALCIOMERCATO ROMA POLITANO / Tutto in poche ore. Roma e Inter hanno trovato la quadra per completare lo scambio tra Spinazzola e Politano, un'idea nata nella giornata di lunedì e che già oggi è in via di definizione. Attorno alle 9 di questa mattina infatti, come raccolto dall'inviato di Calciomercato.it, l'attaccante proveniente dall'Inter ha raggiunto la Capitale ed alle 9.45 era a Villa Stuart per le visite mediche di rito che precedono le firme sui contratti.

Qualche dettaglio da sistemare nell'accordo tra Politano e la Roma, ma Fonseca avrà prestissimo il rinforzo resosi necessario dopo l'infortunio di. Nelle prossime ore poi si attende Spinazzola a Milano. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>>> Roma e Inter, il giorno dello scambio Spinazzola-Politano: le ultime