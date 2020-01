CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER CHONG / Non solo la Juventus su Tahith Chong, esterno offensivo classe 1999 in scadenza col Manchester United.

Nella giornata di ieri, come già anticipato da Calciomercato.it anche l'Inter ha avuto modo di parlare con l'agente del giocatore , che segue anche gli interessi di Amrabat del Verona, altro profilo attenzionato da, che prova quindi a beffare la sua ex società vagliando i medesimi obiettivi: clicca qui per restare aggiornato.

Così, conferma 'Tuttosport', ieri con Mohamed Sinouh si è parlato del giovane talento, che sarebbe stato offerto all'Inter per la prossima stagione. Da tempo, però, il 'nuovo Pogba' è accostato anche alla Juventus, che rischia quindi di essere superata dai rivali milanesi nella corsa al giocatore.

