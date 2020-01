CALCIOMERCATO ROMA INTER SCAMBIO SPINAZZOLA POLITANO / Esigenze incrociate per Inter e Roma che in queste ore stanno definendo uno degli scambi più importanti della sessione invernale di calciomercato.

Dopo l'ok dei tecnici Conte e Fonseca , la giornata di ieri è servita alle società per trovare la quadra nell'affare che porta Matteoin giallorosso e Leonardoa Milano, mentre sono attese oggi le ultime formalità che precedono gli annunci. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Ieri sera l'agente dei due calciatori era a 'San Siro' per assistere alla sfida di Coppa Italia tra Inter e Cagliari. Stamattina, invece, Politano è partito alla volta di Roma dove dovrebbe arrivare proprio in questi minuti. L'ex Sassuolo è pronto a sostenere le visite mediche di rito, anche se secondo 'La Gazzetta dello Sport' vanno sistemati alcuni dettagli relativi al contratto col giocatore che vorrebbe ottenere un aumento dell'ingaggio. Tutto fa presumere che la situazione si risolverà senza intoppi, mentre Spinazzola è già d'accordo con l'Inter ed atteso a Milano nelle prossime ore. L'operazione dovrebbe chiudersi con i valori dei due cartellini fissati a 25-26 milioni di euro in uno scambio alla pari nato e concluso nel giro di poche ore.

