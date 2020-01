JUVENTUS INTER CHIELLINI / Nessun colpo in difesa: il 'rinforzo' della Juventus sarà Giorgio Chiellini. Alle prese con il recupero dal grave infortunio rimediato al ginocchio a inizio campionato, il centrale difensivo lancia segnali positivi allo staff tecnico, che sembra quindi fiducioso sul suo veloce reintegro in gruppo.

Il ritorno in campo di Chiellini, riporta 'Tuttosport', potrebbe avvenire nella seconda metà di febbraio: l’ipotetica tabella potrebbe prevedere un rientro in Spal-Juventus del 23 e poi una progressiva crescita di condizione in vista del ritorno degli ottavi di Champions del 17 marzo, contro il Lione all’Allianz Stadium. Tuttavia, se le buone sensazioni saranno confermate anche quando Chiellini comincerà a lavorare con i compagni, i tempi potrebbero anche accorciarsi consentendo al capitano di giocare lo scontro diretto del primo marzo con l’Inter. Il difensore potrebbe quindi guidare in campo il suo gruppo nella sfida agli eterni rivali.

