CALCIOMERCATO MILAN RODRIGUEZ DUMFRIES / Milan in trattativa col PSV per la cessione di Rodriguez. Ieri, alla presenza anche del calciatore, le parti si sono incontrate nella sede rossonera, dove si è parlato di cifre e della possibile formula dell'affare.

Tuttavia, i rossoneri si sarebbero mossi anche per il sostituto del terzino: clicca qui per restare aggiornato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, agente Rodriguez: "Ecco dove vuole andare"

Nell'incontro di ieri, riporta 'Tuttosport', le parti avrebbero lavorato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, nonostante il Milan punti a cederlo a titolo definitivo e per generare una plusvalenza di almeno 6 milioni di euro. I rossoneri, inoltre, in vista del mercato estivo vorrebbero anche strappare una corsia preferenziale per Denzel Dumfries, terzino e capitano del Psv che rientra nelle valutazioni che la dirigenza fa anche su Conti e Calabria.

LEGGI ANCHE >>> Milan, Calabria verso l'addio: doppia pista sulla destra