Calciomercato Milan, fissato il prezzo per la cessione di Piatek

CALCIOMERCATO MILAN PIATEK / Krzysztof Piatek torna titolare in quella che potrebbe essere anche la sua ultima partita con la maglia del Milan. Con Ibrahimovic a riposo in panchina, oggi in Coppa Italia nella sfida contro la Spal tocca all'attaccante polacco che la dirigenza rossonera sta cercando di piazzare altrove. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' il club rossonero ha svelato i nomi delle società che si sono fatte avanti per l'ex Genoa nel tentativo di pubblicizzarlo: si tratterebbe di AstonVilla, WestHam e BayerLeverkusen.

Nei giorni scorsi in Inghilterra si è parlato anche delche ha bisogno di un altro centravanti per sostituire Kane, ma sembra stia virando su altri profili. La dirigenza milanista, nel frattempo, lo mette in vetrina ed espone il prezzo: servono 30 milioni di euro per acquistarlo a 12 mesi dal suo arrivo a Milano. Un anno fa costò 35 alle casse rossonere. Per tutti gli ultimi aggiornamenti: CLICCA QUI

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Milan, retroscena Foyth per Piatek al Tottenham: le ultime di CM.IT

Milan, cambia tutto | Dopo Ibrahimovic altri due ritorni clamorosi