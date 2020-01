CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / Due presenze, un gol e tanto entusiasmo. Zlatan Ibrahimovic ha già riconquistato i tifosi del Milan, che sabato scorso hanno apprezzato la sua ottima prestazione a Cagliari, coronata da una bella rete col piede sinistro.

In tanti, dopo poche settimane dal suo ritorno, chiedono già la conferma in vista della prossima stagione, ma sul futuro del fuoriclasse e della sua famiglia spuntano retroscena importanti che potrebbero riguardare anche la sua scelta di mercato clicca qui per restare aggiornato.

Tornata in Europa dopo l'esperienza americana, riporta l''Expressen', la famiglia di Ibrahimovic si è stabilita nella lussuosa residenza svedese da 1000 metri quadri. Mentre il fuoriclasse soggiorna in un hotel di lusso a Milano, quindi, la sua famiglia sta già programmando la vita in Svezia, dove i figli vanno a scuola e inizieranno a giocare a calcio. L'indizio ha quindi portato alcuni tifosi a immaginare una possibile separazione fra sei mesi, quando Ibra potrebbe dire addio al calcio giocato.

