CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN / Registrate le difficoltà crescenti sul fronte Arturo Vidal che col cambio di tecnico al Barcellona rischia di rimanere blindato, l'Inter con grande decisione ha ormai virato su Christian Eriksen e sta lavorando per anticipare i tempi dello sbarco a Milano del danese già in questa finestra di mercato. Già oggi, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe partire un blitz dei dirigenti nerazzurri a Londra per tentare di sbloccare l'operazione dopo che con l'agente del calciatore è stata raggiunta un'intesa di massima sul contratto.

Anche se dall'Inghilterra continuano ad arrivare segnali meno incoraggianti. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ore caldissime per il colpaccio: blitz a Londra!

Calciomercato Inter, dall'Inghilterra: offerta Psg per Eriksen

In particolare è il 'Daily Mirror' oggi a fare il punto della situazione segnalando che tra l'Inter ed Eriksen sia pronto ad inserirsi in maniera concreta il Paris Saint-Germain. I francesi sono da tempo sulle tracce del giocatore e reputano i 20 milioni di euro chiesti dagli 'Spurs' per il cartellino del danese un vero affarone. Per questo il Psg ha monitorato i colloqui tra i londinesi e l'Inter, preparando nel frattempo un'offerta che a breve sarà sottoposta direttamente al calciatore. L'unico nodo che potrebbe favorire l'Inter in questo duello, si legge, sarebbe legato all'abbondanza di stelle in casa Psg che costringerebbe Eriksen a lottare per emergere, mentre a Milano avrebbe da subito un ruolo di primo piano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, colpaccio Eriksen: Mourinho fa sognare i tifosi in conferenza

Inter, affare Eriksen | Conferme dall'Inghilterra sulle cifre