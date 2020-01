CALCIOMERCATO MILAN SUSO / Prestazioni incolori, fischi e voglia di riscatto. Suso sta vivendo un'altra stagine altalenante con la maglia del Milan, che non esclude la sua cessione già in questa sessione di calciomercato. Il talento spagnolo classe 1993 piace sia in Italia che all'estero, dove sono svariati gli interessi provenienti dalla Spagna.

Così, valutando le proposte, i rossoneri hanno già scelto la formula della cessione: clicca qui per restare aggiornato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Suso-Siviglia: le ultime di CM.IT

Valutato circa 25 milioni di euro dal Milan, cifra considerata esagerata dalle svariate pretendenti, Suso può lasciare in prestito con obbligo di riscatto. Tuttavia, riporta il 'Corriere dello Sport', Valencia, Siviglia e Getafe ci hanno pensato per averlo in prestito oneroso con diritto (ma non obbligo) di riscatto. Nei prossimi giorni, riporta inoltre 'Tuttosport', è possibile un nuovo incontro tra la dirigenza, il giocatore e il suo entourage per trovare una soluzione che vada bene a tutti. Importanti novità sono quindi quindi attese in tempi brevi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Suso tra rinnovo e addio: le ultime

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, anche un rossonero per il Barcellona