CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN / Ancora in corsa per la vittoria di tre trofei, l'Inter si concentra sugli affari di calciomercato. Ieri è stata una giornata molto importante per lo scambio Politano-Spinazzola con la Roma, ma oggi potrebbe arrivare l'accelerata decisiva dell'Ad Marotta per il super rinforzo del centrocampo: clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Inter, ore calde per Eriksen: le ultime

L'obiettivo primario delle prossime ore sarà quindi l'acquisto di Christian Eriksen, centrocampista in uscita dal Tottenham e propenso a trasferirsi in Serie A. Ieri ci sono stati nuovi e proficui conrtatti col suo entourage, che ha già detto sì al contratto fino al 2024 da 7,5 milioni a stagione. Gli inglesi, dal canto loro, chiedono 20 milioni di euro per farlo partire a gennaio, mentre l'Inter sembra spingersi fino a 10 milioni.

Il rappresentante del giocatore, Martin, è in missione diplomatica per chiudere in fretta la partita, che oggi potrebbe vivere momenti decisivi con il possibile blitz adei nerazzurri.

Calciomercato Inter, blitz a Londra per Eriksen: i dettagli

Non è escuso che, come riporta 'Tuttosport', oggi possa arrivare il procuratore di Eriksen a Milano, dove ci sarebbe un'aria distesa, considerando che da un momento all’altro può arrivare l’affondo tanto attesa. C’è chi giura, riporta la 'Gazzetta dello Sport', che già oggi può partire un importante blitz, direzione Londra. Il talento danese classe 1992, in scadenza con gli inglesi a fine giugno, può essere il grande 'regalo' invernale per Antonio Conte, che accoglierebbe un profilo di caratura mondiale e dalle qualità tecniche indiscusse. Importanti novità sulla trattativa si attendono quindi nelle prossime ore.

