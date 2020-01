CALCIOMERCATO INTER CONTE ERIKSEN / Antonio Conte esce sorridende e soddisfatto da 'San Siro' dopo la rotonda vittoria in Coppa Italia dell'Inter contro il Cagliari, in compagnia del l'Ad Marotta.

In conferenza stampa, l'allenatore nerazzurro non si è nascosto in merito alle strategie di mercato del club di: "Ci sono delle situazioni da valutare attentamente. L'imput è chiaro: soldi da spendere non ce ne sono. Io ho dato delle idee importanti ai dirigenti, dovremo essere bravi a bilanciare le uscite e le entrate. Bisogna orientarsi su persone che sono a fine contratto e hanno già una carriera. Rinforzarsi attraverso le uscite.? Non è al top, ma ha dato delle risposte importanti".