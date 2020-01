INTER CAGLIARI RANOCCHIA / Serata positiva per l'Inter e per Andrea Ranocchia. Il difensore nerazzurro, titolare questa sera, ha firmato la quarta rete dei nerazzurri nel match di Coppa Italia contro il Cagliari: "Sono contento del gol e della vittoria. Sono sempre felice quando gioco per questi colori e con questi ragazzi - le parole di Ranocchia in zona mista - Oggi l'obiettivo era passare il turno e ci siamo riusciti attraverso una buona prestazione.

Ci alleniano per imporre il nostro gioco e per riproporre in partita quello che facciamo in allenamento.? Ha uno strapotere fisico incredibile. Per gli attaccanti è difficile in Italia, ma lui sta prendendo le misure di partita in partita. E ha ancora ampi margini di miglioramento. Lo scudetto? È un nostro obiettivo, vogliamo continuare a lottare con la Juve e stare davanti. Vogliamo giocarcela fino alla fine: fatichiamo ogni giorno per questo".