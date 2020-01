CALCIOMERCATO INTER BORJA VALERO / Felice per il suo momento con la maglia dell'Inter, Borja Valero ha parlato tra campo e mercato dopo la vittoria odierna contro il Cagliari: "Eriksen? Chiunque arrivi per aiutare è il benvenuto in qualsiasi posizione. Noi lavoriamo solo per ottenere risultati e finora lo stiamo facendo bene. Sul piano tattico siamo una squadra molto buona, c'è qualità in una squadra come la nostra - spiega a 'Rai Sport' - Conte? Lo sapete tutti, è un allenatore duro sul piano fisico. Abbiamo lavorato tantissimo e i risultati si vedono in campo.

Non saprei dirti cosa ha di speciale ma ce la mette tutta. Lavora più di tutti e ci trasmette tanto. Avere spazio in qeusta squadra è una cosa molto bella, poco a poco ho convinto Conte che posso essere importante durante la stagione. Spero che continui così. Uno deve adattarsi a tutti gli stili di gioco, l'importante è capire cosa bisogna fare. Fisicamente siamo un gradino sopra tutte le altre squadre". Clicca qui per restare aggiornato.

