CALCIOMERCATO INTER NAPOLI AMRABAT FIORENTINA / Sofyan Amrabat è una delle rivelazioni del campionato e su di lui ci sono gli occhi di tante big italiane.

in primis osservano e trattano per il talento del Verona, come documentato da Calciomercato.it i nerazzurri oggi hanno incontrato l'agente per provare il sorpasso sugli azzurri

Un'altra italiana, però, ha piazzato una zampata importante per il classe '96 con l'obiettivo di beffare Napoli e Inter: come riporta 'Sky Sport', si tratta della Fiorentina. I viola avrebbero addirittura già trovato l'accordo con Amrabat, non totalmente convinto di andare al Napoli, e ora devono trovare l'intesa anche con il Verona superando l'offerta degli azzurri. Si parla, chiaramente, di uno scenario che si concretizzerebbe solo a giugno ma le cifre sono importanti, intorno ai 17 milioni di euro. E la Fiorentina può davvero beffare Conte e Gattuso.