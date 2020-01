Cagliari, Maran sul mercato: "Siamo pazzi"

CALCIOMERCATO CAGLIARI MARAN / Deluso per la roboante socnfitta del suo Cagliari nella gara odierna contro l'Inter, Rolando Maran ha rilasciato alcune dichiarazioni, mostrandosi poco interessato alle news di calciomercato: "In una serata così siamo pazzi a parlare di mercato - spiega ai microfoni di 'Rai Sport' - Dobbiamo risolvere i problemi in campo e devo concentrarmi su questo perché è la prima necessità.

Noi da domani lavoriamo per tornare a sorridere". Clicca qui per restare aggiornato.

LA CRISI - "Stiamo vivendo un momento un po' particolare, mostriamo fragilità. Sono convinto che la squadra vuole mettersi alle spalle questo periodo, dobbiamo affrontare la difficoltà in maniera forte e con compattezza - prosegue Maran - Oggi l'errore iniziale ha condizionato tutto il primo tempo, nel secondo abbiamo fatto meglio. Dobbiamo cancellare questo periodo negativo, cosa che vogliamo fortemente. Abbiamo alcune cose dalle quali ripartire, sappiamo cosa fare".