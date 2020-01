INTER CAGLIARI NAINGGOLAN CORI TIFOSI COPPA ITALIA / Radja Nainggolan torna a 'San Siro' da avversario dell'Inter. Nel match di Coppa Italia contro il Cagliari, il belga è sceso in campo da titolare, per la prima volta al 'Meazza' dopo la cessione in estate. Nonostante la stagione travagliata dello scorso anno, culminata con il 'benservito' da parte della dirigenza.

Con la maglia rossoblù, il Ninja si sta togliendo parecchie soddisfazioni, dimostrando di poter essere ancora protagonista ad altissimi livelli.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

E ha incassato soprattutto anche l'affetto dei tifosi. Nella ripresa, infatti, dalla curva interista è partito il coro per il belga - ripetuto diverse volte - 'Ollellé Ollallà, Radja Nainggolan", con il numero 4 dei sardi che ha ringraziato. Il belga è in prestito al Cagliari, in estate rientrerà all'Inter e poi si dovrà nuovamente decidere il suo futuro. Difficile che la società nerazzurra cambi idea, ma di certo il giocatore potrà contare su un alleato forte come il popolo interista.