INTER CAGLIARI VOTI TABELLINO PRIMO TEMPO / Tutto facile finora per l'Inter dopo il primo tempo del match di Coppa Italia contro il Cagliari. Bastano soltanto 21 secondi a Lukaku per bucare con un sinistro all'angolo Olsen, approfittando di una leggerezza di Nandez. I nerazzurri conducono le operazioni e cercano con insistenza il raddoppio, che arriva al 22' grazie al tap-in vincente di Borja Valero, imbeccato dal cross di Barella. Bene Dimarco sulla sinistra, Sanchez (al ritorno in campo) si accede a tratti.

L'expoco presente nella manovra dei sardi.

INTER

Handanovic 6

Godin 6

Ranocchia 6,5

Skriniar 6,5

Lazaro 6

Barella 6,5

Brozovic 6,5

Borja Valero 7

Dimarco 6,5

Sanchez 6

Lukaku 7

Allenatore: Conte 6,5

CAGLIARI

Olsen 5,5

Farago 5,5

Walukiewicz 5

Pisacane 5,5

Lykogiannis 6

Nandez 5

Oliva 5,5

Ionita 6

Castro 5,5

Nainggolan 5,5

Cerri 5

Allenatore: Maran 5,5

Arbitro: Chiffi 6

TABELLINO

Inter-Cagliari 2-0 - 1' Lukaku; 22' Borja Valero

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Skriniar; Lazaro, Barella, Brozovic, Borja Valero, Dimarco; Sanchez, Lukaku.

A disposizione: Padelli, Berni, de Vrij, Lautaro, Sensi, Esposito, Pirola, Agoume, Biraghi, Candreva, Bastoni. Allenatore: Antonio Conte

Cagliari (4-3-2-1): Olsen; Faragò, Walukiewicz, Pisacane, Lykogiannis; Nandez, Oliva, Ionita; Castro, Nainggolan; Cerri. A disposizione: Rafael, Cragno, Rog, Cigarini, Joao Pedro, Birsa, Klavan, Pellegrini, Simeone. Allenatore: Rolando Maran

Arbitro: Chiffi (sez. Padova)

VAR: Di Paolo

Ammoniti:

Espulsi

Note: recupero 2'