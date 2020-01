Inter-Cagliari, torna Nainggolan: 'San Siro' non fa sconti al belga

INTER CAGLIARI NAINGGOLAN / Radja Nainggolan torna per la prima volta a 'San Siro' davanti al pubblico di fede nerazzurra. L'ex Inter, adesso al Cagliari, guida questa sera la squadra di Maran nel match degli ottavi di Coppa Italia contro la squadra di Conte. Il centrocampista belga, alla lettura delle formazioni, è stato fischiato sonoramente dai tifosi di casa.

Non è bastata una stagione e il gol decisivo controper l'accesso in Champions League a far entrare Nainggolan nei cuori del popolo interista, con il numero 4 che la scorsa estate ha lasciato Milano per ritornare in prestito in Sardegna, visto che non rientrava nei progetti tecnici di Conte e della società.

