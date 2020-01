p>CALCIOMERCATO INTER ROMA MAROTTA / A pochi minuti dalla gara ditra Inter , l'Ad nerazzurro Beppeha commentato le ultime indiscrezioni di calciomercato che parlano di un possibile scambio Politano-Spinazzola con la Roma : "Conferme sullo scambio? No, perché sono ipotesi alle quali assistiamo e con le quali conviviamo in questa finestra di mercato, che non è fatto di scelte ma di opportunità che sta a noi cogliere per far crescere un gruppo che ha già ottenuto soddisfazioni - le sue parole a 'Rai Sport' - Al di là del sogno dei tifosi, il management di un club deve sempre puntare in alto anche se non si raggiungono gli obiettivi. Lo si fa con grande trasparenza anche in fase di campagna acquisti". Clicca qui per restare aggiornato.

