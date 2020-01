CALCIOMERCATO INTER CAGLIARI CONTE VECINO POLITANO / Inter impegnata stasera nel match contro il Cagliari, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Sul campo di 'San Siro', non si vedranno Politano e Vecino, entrambi esclusi dalla formazione titolare e dagli uomini a disposizione in panchina: clicca qui per restare aggiornato.

Quello di, quindi, considerate anche le molteplici novità di calciomercato , suona come un doppio segnale sulla cessione dei calciatori, anche se per il centrocampista la motivazione potrebbe anche riguardare la condizione fisica. Dal canto suo, invece, Politano nelle ultime ore si è avvicinato alla Roma nello scambio con Spinazzola

