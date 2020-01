PAGELLE LAZIO CREMONESE / La Lazio va ai quarti di finale di Coppa Italia battendo la Cremonese 3-0: sugli scudi Jony e Patric, mentre tra gli ospiti male Agazzi (colpevole sul primo gol).

LAZIO

Proto 6 - Spettatore non pagante nel primo tempo. Sicuro nel complesso. Reattivo su un tentativo di Palombi.

Bastos 6,5 - Ci tiene a far bella figura dopo tante gare in panchina. Ordinato. Trova il gol di testa su angolo.

Luiz Felipe 6,5 - Schierato centrale, comanda con autorevolezza il reparto. Dal 59’ Djavan Anderson 6 - Corsa e dinamismo nel finale.

Acerbi 6 - Promosso sul centrosinistra dopo le deludenti uscite in Europa League: uniche macchie in una stagione esaltante.

Patric 7 - Trova il gol in avvio, sfruttando una deviazione di Agazzi nell’area piccola su un gol di Jony.

Parolo 6,5 - Corre e si impegna per la squadra. Trova il gol con caparbietà e un pizzico di fortuna, deviando in rete sotto porta un cross di Jony.

Cataldi 7 - Eleganti lanci lunghi per i compagni. Passaggi precisi e recuperi preziosi nel mezzo. Simone Inzaghi ha trovato un titolare in più. Esce per infortunio: eccesso di generosità. Dal 60’ Andrè Anderson 6 - Prestazione sufficiente.

Berisha 6 - La buona volontà c’è, ma non basta. In ogni caso non sfigura.

Jony 7,5 - La Lazio attacca solo dalla sua parte. Dai suoi piedi nascono i gol di Patric, Parolo e Bastos. Risorsa.

Adekanye 6,5 - Non trova lo spunto vincente, ma lo cerca con insistenza.

Immobile 6,5 - Svaria su tutto il fronte offensivo. L’intesa con Adekanye non decolla, ma segna su rigore il 3-0. Dal 72’ Minala 6 - Partecipa alla festa.

All. S. Inzaghi 6 - La sua squadra ha le idee chiare e ottiene la qualificazione.

CREMONESE

Agazzi 5 - Respinge male un cross di Jony e Patric ne approfitta. Dopo il secondo gol della Lazio si infortuna al ginocchio ed è costretto ad uscire.

Dal 30’ Ravaglia 6 - Incolpevole sul rigore.- Quando la Lazio attacca dalla sua parte, affonda sempre. In difficoltà. Causa il rigore.Bianchetti 4,5 - Poco assistito dai compagno di reparto. Non può nulla davanti allo strapotere offensivo della Lazio.Terranova 4,5 - Prestazione in linea con Caracciolo e Terranova.Zortea 5 - Non brilla e l’allenatore lo richiama in panchina. Dal 53’ Boultam 5,5 - Entra nella ripresa e si limita al compitino.Arini 5 - Non incide quasi mai. Esce quando non ne ha più. Dal 70’ Valzania 5,5 - Entra a giochi fatti. Può fare ben poco.- Più reattivo rispetto ai compagni. Cala col passare dei minuti.Deli 5 - Tocca pochi palloni e mai riuscendo ad essere pericoloso.Renzetti 5 - Partita incolore. Le sue giocate sono prevedibili.Ciofani 5 - Fa a sportellate con gli avversari. Non tira mai in porta.Palombi 5,5 - Ritorno da ex nel suo vecchio stadio. Non punge, ma ci prova.All. Rastelli 5,5 - Gara in salita fin dai primi minuti per i suoi ragazzi.Arbitro Maggioni 6 - Dirige con facilità una partita tranquilla.

Lazio-Cremonese 4-0

Lazio (3-5-2): Proto; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Patric, Parolo, Cataldi (dal 60’ Andrè Anderson), Berisha, Jony; Adekanye, Immobile (dal 72’ Minala). A disp.: Guerrieri, Strakosha, Casasola, Silva, Vavro, Lazzari, Luis Alberto, Milinkovic, D.Anderson. All.: Inzaghi.

Cremonese (3-5-2): Agazzi (dal 30’ Ravaglia); Caracciolo, Bianchetti, Terranova; Zortea (dal 53’ Boultam), Arini (dal 71’ Valzania), Castagnetti, Deli, Renzetti; Ciofani, Palombi. A disp.: Ravaglia, Volpe, Bia, Bignami, Migliore, Ravanelli, Girelli, Gustafson, Ceravolo. All.: Massimo Rastelli.

Arbitro: Maggioni (sez. Lecco)

Marcatori: 10’ Patric (L), 26’ Parolo (L), 56’ Rig. Immobile (L), 88' Bastos (L)

Ammoniti: Luiz Felipe (L), Caracciolo (C)