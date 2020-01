Calciomercato Inter, Lampard 'saluta' Giroud | L'annuncio in conferenza

CALCIOMERCATO INTER GIROUD LAMPARD / Giungono ulteriori - e forse definitive - conferme dall'Inghilterra sull'affare Inter-Giroud.

Intervenuto in conferenza stampa, Frankha di fatto salutato l'attaccante francese in scadenza di contratto a giugno: "È stato un grande professionista qui, ho grande rispetto per Giroud. Tutti stanno parlando di lui, il suo agente ha parlato con il club, anche se nulla è ancora fatto. Non dovremo necessariamente acquistare un attaccante". Per l'arrivo in nerazzurro del 33enne manca solo la definitiva conclusione dell'affare. Questione di ore, dunque, e Giroud potrebbe già essere un nuovo giocatore dell'Inter.