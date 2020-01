NAPOLI MERET OSPINA GATTUSO / Non è ancora un caso e forse mai lo sarà, ma l'esclusione di Meret e più ancora le parole di Gattuso nel post Napoli-Perugia faranno discutere: l'allenatore del Napoli ha scelto Ospina per la seconda volta consecutiva (contro la Lazio l'estremo difensore italiano era assente per infortunio) e nel post gara ha fatto intendere che il colombiano potrebbe essere il titolare anche nelle prossime uscite. Una scelta dettata dalla capacità dell'ex Arsenal di giocare con i piedi - nonostante l'errore contro la Lazio - una caratteristica che Gattuso apprezza molto e non lo ha nascosto parlando in conferenza: "Ospina mi piace per come voglio giocare, poi l'obiettivo del portiere è sempre parare. Credo che se si muove in maniera corretta può darti la superiorità numerica.

Lui ha un vissuto, mentre Meret è un patrimonio della società: para molto bene, ma è un po' dietro nel giocare con i piedi, sotto questo aspetto deve migliorare e ci stiamo lavorando. Massimo rispetto per lui".

Parole che potrebbero preludere ad un cambio nelle gerarchie in porta del Napoli: banco di prova sarà la sfida di sabato contro la Fiorentina, quando alla lettura della formazione titolare si capirà se Ospina ha superato Meret nelle gerarchie di Gattuso. Un'eventualità che complicherebbe non poco la corsa dell'estremo difensore italiano alla convocazione ad Euro 2020.

