NAPOLI PERUGIA GATTUSO / Il Napoli torna a vincere in Coppa Italia contro il Perugia di Cosmi. Intervistato ai microfoni di 'Rai Sport', Rino Gattuso ha anche risposto alle voci su sue presunte accuse nei confronti di Ancelotti: "Ho letto sui giornali accuse al lavoro di Ancelotti. Carlo per me è stato un maestro calcistico, ma io non accuso nessuno. La verità è che facciamo fatica a tenere 90 minuti semplicemente perché è completamente diverso il modo di giocare e tenere il campo dal 4-4-2 al 4-3-3. È una questione di rispetto nei confronti di chi lavora. Se ogni volta si strumentalizza quello che si dice...

La correttezza dobbiamo averla noi, ma anche chi fa opinione pubblica".

Napoli-Perugia, Gattuso su Ancelotti in conferenza

L'allenatore azzurro ha poi ribadito in conferenza stampa: "Prima di fare domande, volevo dire un paio di cose altrimenti inizierò a rispondere solo sì e no. I giochini non mi piacciono: l'altro giorno ho detto che abbiamo toccato il fondo, non ho tirato in ballo Ancelotti che per me è un padre calcistico. Abbiamo metodologie diverse, giochiamo in un altro modo e per questo serve tempo, ma qualcuno di voi ha scritto che ho massacrato Ancelotti. Non è giusto".

Il tecnico partenopeo ha infine aggiunto: "Se fate così, risponderò a monosillabi alla prossima conferenza. Ci vuole correttezza, non è giusto dire certe cose perchè siamo amici di qualcuno, anche io ho amici in questa sala stampa: non facciamo cose per creare malumori, pensiamo al bene del Napoli".

Dall'inviato Mirko Calemme

