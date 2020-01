SERIE A GIUDICE SPORTIVO CONTE / Il Giudice Sportivo di Serie A ha reso noti i provvedimenti disciplinari in seguito alla 19esima giornata di Serie A. Sono sette i giocatori squalificati, tutti per una giornata, che salteranno il prossimo turno.

Si tratta di DimitriDomenicoAleksanderAlessandroHansSenad, multato anche di 1.500 euro per "proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quina sanzione)".

LEGGI ANCHE >>> VIDEO CM.IT - Calciomercato Inter, agente Amrabat in sede

Serie A, Giudice Sportivo: Conte entra in diffida

Tra gli allenatori spicca l'ammonizione per Antonio Conte: l'allenatore dell’Inter, alla quarta sanzione stagionale, entra così in diffida. Ammoniti anche Walter Mazzarri (settima sanzione) e Fabio Liverani (terza sanzione). Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Napoli, per Ghoulam c'è anche l’ipotesi Cina | Le ultime di CM.IT

Inter, ore decisive per Pinamonti | Incontro in sede: le ultime di CM.IT