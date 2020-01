COPPA ITALIA NAPOLI PERUGIA INSIGNE / Basta la doppietta di Lorenzo Insigne, arrivata con due reti siglate entrambe su rigore, per garantire al Napoli il passaggio del turno. Nella prima delle tre sfide di giornata di Coppa Italia, al San Paolo va in scena Napoli-Perugia. La squadra di Gattuso parte subito con il piede giusto e si rende pericolosa prima con Fabian Ruiz e poi Lozano. E' lo stesso messicano a conquistare un rigore trasformato da Insigne al 26'. Un mani di Iemmello, dopo consulto del Var, viene giudicato falloso e porta al secondo rigore, che Insigne trasforma nuovamente al 37'.

Nel finale di primo tempo, sempre con l'ausilio del Var, viene assegnato un rigore agli ospiti per fallo di mano di, ma Iemmello si fa parare il penalty da. Nella ripresa non succede granché: i partenopei controllano il vantaggio. Da segnalare l'ingresso in campo e il conseguente esordio di Diego, subentrato a Fabian Ruiz al 64'.

Napoli-Perugia 2-0

Marcatori: Insigne al 26' e al 36'

