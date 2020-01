CALCIOMERCATO BRESCIA CURCIO UFFICIALE / Finisce in anticipo l'avventura di Felipe Curcio con la maglia del Brescia. L'esterno sinistro italo-brasiliano ha infatti rescisso il contratto che lo legava al club lombardo sino al prossimo giugno.

Lo ha comunicato ufficialmente proprio la società bresciana, sottolineando come sia stata raggiunta una risoluzione consensuale tra le due parti. Curcio sarà ora dunque libero di accasarsi altrove. Il 26enne aveva totalizzato soltanto 4 minuti in Serie A nella sfida contro ilpersa per 2-1 al Bentegodi lo scorso 3 novembre.

