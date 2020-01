Inter, ore decisive per Pinamonti | Incontro in sede: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO INTER PINAMONTI GENOA RISCATTO - Ore calde per il futuro di Andrea Pinamonti. Il Genoa spinge per il riscatto del giovane attaccante, con l'Inter che incasserebbe 18 milioni di euro secondo l'accordo pattuito la scorsa estate.

Metà della somma andrebbe però a finire al, secondo un precedente accordo stabilito tra i clivensi e la società nerazzurra ai tempi del passaggio del nazionale Under 21 a Milano. Pinamonti non sta convincendo in Liguria e potrebbe essere girato in prestito per la seconda parte di stagione, consulle sue tracce. In questo senso è da ricollegare la presenza di Giorgio, uomo mercato del Chievo, nella sede dell'Inter questo pomeriggio.