CALCIOMERCATO NAPOLI MASUAKU WEST HAM / A caccia di un rinforzo per la corsia mancina. Il futuro di Ghoulam in maglia Napoli è sempre più un'incognita e per il difensore algerino si profila anche l'ipotesi Cina. Per questo il club azzurro starebbe cercando un nuovo terzino sinistro da alternare a Mario Rui.

E il nuovo nome arriva dalla Premier League. QUI tutti gli ultimi aggiornamenti di mercato.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Napoli, la rivelazione: "A giugno Mertens va all'Inter"

Calciomercato Napoli, pista Masuaku a sinistra

Secondo l'emittente francese 'Footmercato', il ds azzurro Giuntoli starebbe sondando il terreno per Arthur Masuaku. Nazionale congolese, ma nato in Francia e quindi in possesso di passaporto comunitario, Masuaku, in forza al West Ham, è un terzino sinistro di 26 anni, dalle doti offensive e in grado anche di giocare come esterno di centrocampo. Il contratto del giocatore franco-congolese con gli 'Hammers' scade nel giugno 2024.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Napoli, il numero di maglia di Demme anticipa una cessione

Calciomercato Inter, inserimento dalla Serie A per Giroud