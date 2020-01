CALCIOMERCATO INTER MUELLER BAYERN MONACO MAROTTA - Un occhio al presente, ma uno anche al futuro. Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, è sempre attento alle occasioni. Per accontentare il suo allenatore, Antonio Conte, il dirigente, insieme al direttore sportivo Piero Ausilio, sta lavorando alacremente per portare in nerazzurro tre giocatori: Olivier Giroud, Christian Eriksen e Ashley Young. In ballo anche lo scambio Politano-Spinazzola con la Romae quello Vecino-Kessie col Milan. Un gennaio, dunque, movimentato. Ma attenzione anche all'estate prossima.

Calciomercato Inter, Bundesliga nel mirino

Da diversi mesi, viene accostato alla società di Suning Thomas Mueller. Il 30enne polivalente centrocampista ha trascorso, fino ad ora, tutta la sua carriera al Bayern Monaco. Il suo contratto è in scadenza nel giugno del 2021 e le sue parole, a 'Sport 1', sembrano aprire ad un futuro lontano dalla Baviera: "Mi sto solo concentrando sul resto della stagione. In estate, parlerò col club per capire quale sarà il mio futuro e vedremo in quale direzione andare. Quando si tratta di queste cose, tutte le parti fanno valere le loro argomentazioni. Dovremo vedere se riusciremo a trovare un equilibrio tra tutti". Dichiarazioni importanti, con Mueller che potrebbe diventare un'occasione per le società della Serie A, per l'Inter in particolare.

