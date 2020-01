ROMA ITALIA EUROPEO ZANIOLO / Rottura del crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale. Questo l'esito dell'infortunio che ha rimediato Nicolò Zaniolo nella sfida di domenica sera all'Olimpico tra Juventus e Roma. Il centrocampista giallorosso è stato operato nel pomeriggio di ieri. Ora dovrà proseguire nella riabilitazione, con la speranza di rientrare in campo prima della fine della stagione.

La madre, Francesca, ha parlato in esclusiva a Calciotoday.it: "L'Europeo è il suo sogno, ma non affretteremo i tempi". CLICCA QUI per l'intervista completa.

LEGGI ANCHE ---> Juventus e Roma, Demiral e Zaniolo out: le nuove strategie sul mercato

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Roma, infortunio Zaniolo: Petrachi corre ai ripari. Occhi a Milano