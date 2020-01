CALCIOMERCATO GENOA OMEONGA COSENZA/ Stephane Omeonga sarebbe in procinto di trasferirsi al Cosenza. La trattativa sembrerebbe fatta fra i due club ed il classe 1996, in questi primi mesi in prestito in Belgio, è pronto a tornare in Italia, ma non al Livorno nonostante le voci di mercato degli ultimi giorni.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Juventus, sostituto Demiral: la decisione su Romero

L'originario di Roucort si trasferirà così alla corte di mister Braglia e tenterà di risollevare le sorti del club calabrese, al momento in diciottesima posizione nel campionato di Serie B.