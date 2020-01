CALCIOMERCATO MILAN BORINI / Ormai fuori dai piani di Pioli ed escluso dai convocati nelle ultime partite, Fabio Borini saluta ufficialmente il Milan: formalizzato il suo trasferimento al Verona. "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Fabio Borini a Hellas Verona.

Il Club ringrazia Fabio per la professionalità e le qualità personali dimostrate in questi anni, augurandogli tutto il meglio per il futuro professionale e personale": questa la nota pubblicata dalla società rossonera che ufficializza la cessione dell'exall'Hellas.

Il calciatore, che era in scadenza di contratto con la società lombarda, si è legato al Verona soltanto fino al termine della stagione: come comunicato dal club veneto, infatti, Borini ha firmato fino al 30 giugno 2020, restando di fatto in scadenza.

