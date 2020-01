CALCIOMERCATO MILAN BARCELLONA LEAO / Chiusa l'esperienza Valverde e affidata la panchina a Setien, per il Barcellona si apre ora il momento delle riflessioni: il lungo stop di Suarez costringe i blaugrana a decidere se affidarsi alle nuove leve come Ansu Fati oppure intervenire sul mercato.

Tanti i nomi che negli ultimi giorni sono stati accostati alla società catalana: se per l'estate il nome caldo è quello di, con la sua clausola da 111 milioni presente nel contratto che lo lega all'Inter, per gennaio i possibili candidati sono diversi.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato, tegola Suarez: da Lautaro Martinez a Neymar, ecco il colpo del Barcellona!

Secondo quanto riferisce 'as.com', quattro i nomi da tenere in considerazione e tra questi c'è anche quello del milanista Leao: il brasiliano, arrivato quest'estate, è andato in gol sabato contro il Cagliari, giocando titolare al fianco di Ibrahimovic. Finora però la sua stagione al Milan non è stata molto positiva con un minutaggio limitato: il possibile passaggio al 4-4-2 potrebbe favorire il suo impiego, sempre che la corte del Barcellona non diventi qualcosa di più di un'ipotesi. Oltre a Leao, il poker di nomi per Setien sono quelli di Carlos Vela, Donyell Malen e Victor Osimhen.

