CALCIOMERCATO INTER YOUNG MANCHESTER UNITED SOLSKJAER - Ashley Young dovrebbe restare ancora fuori dall'elenco dei convocati del manager del Manchester United, Ole Gunnar Soskjaer, per il replay di FA Cup contro il Wolverhampton.

Il 34enne esterno e capitano dei 'Red Devils' è diventato prepotentemente un obiettivo dell'Inter di Antonio Conte per questa sessione di calciomercato , lo stesso calciatore avrebbe già rifiutato una proposta di rinnovo del suo attuale club (è in scadenza di contratto nel giugno prossimo). In conferenza stampa, Solskjaer ha così parlato: "Probabilmente avremo una squadra simile a quella che abbiamo avuto nel fine settimana contro il", con Young che non era presente in campo né in panchina. Un segnale in ottica mercato da tenere in grande considerazione.

