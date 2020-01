CALCIOMERCATO INTER ROMA POLITANO SPINAZZOLA / La trattativa tra Inter e Roma per lo scambio Politano-Spinazzola procede e un indizio arriva anche da Antonio Conte: il tecnico dei salentini, come riferisce 'Sky', non convocherà l'attaccante esterno per la sfida di questa sera contro il Cagliari, valida per gli ottavi di finale di coppa Italia.

Una scelta che testimonia quanto l'affare sull'asse Roma-Milano sia avanti, sconsigliando quindi i nerazzurri dallo schierare in campo - con tutti i rischi del caso - l'ex

LEGGI ANCHE --->Roma e Inter, ultime CM.IT e retroscena sullo scambio Politano-Spinazzola

Come raccontato da Calciomercato.it, l'operazione Politano-Spinazzola ha già avuto il via libera dei due allenatori: Conte ha avallato la cessione dell'attaccante, non ritenuto congeniale per il 3-5-2 e apprezza l'ex Juventus che andrebbe a rinfoltire la rosa in un ruolo, quello di terzino sinistro, in difficoltà numeriche viste le precarie condizioni di Asamoah; Politano per la Roma rappresenta il sostituto dell'infortunato Zaniolo con Fonseca che è disposto a rinunciare a Spinazzola, essendo rimasto deluso in alcuni allenamento dal terzino.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, proposta da Manchester: c'è anche il Milan

Calciomercato, ESCLUSIVO: non solo Roma per Shaqiri, che intreccio con Politano