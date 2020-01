NAPOLI GHOULAM CINA/ Il Napoli con gli arrivi di Demme e Lobotka ha sistemato la priorità centrocampo sul mercato ma il club di De Laurentiis vorrebbe potenziare anche la fascia sinistra. Tutto passa per la cessione di Ghoulam che non scende in campo da Torino-Napoli del 6 ottobre scorso. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, Giuntoli ha discusso con Mendes, che gestisce gli interessi dell’esterno algerino, anche dell’ipotesi Cina.

La complessità e’ nella portata economica dell’operazione, nell’ingaggio di Faouzi Ghoulam che andrebbe adeguato ai nuovi standard sul tetto salariale nel campionato cinese. L’alternativa è la, l’Olympique Marsiglia sembra essersi defilato, il Lione e il Monaco potrebbero farsi avanti. Con l’eventuale partenza di Ghoulam il Napoli si fionderebbe su Kostas, esterno classe 1996 dell’Olympiakos per cui il club di De Laurentiis sarebbe disposto ad un investimento di 16 milioni di euro. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!