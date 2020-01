DIRETTA JUVENTUS UDINESE FORMAZIONI / Dopo aver riconquistato la vetta in solitaria grazie al successo all'Olimpico contro la Roma, la squadra bianconera cerca oggi la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà la vincente tra giallorossi e Parma. Juventus-Udinese alle 20.45 chiude il programma del mercoledì.

Inutilizzabile nelle ultime due giornate in campionato per squalifica,è tornato nella lista dei convocati. Calciomercato.it .seguirà la sfida, valevole per gli ottavi di finale di coppa, in tempo reale.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI JUVENTUS-UDINESE



JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Dybala. All. Sarri



UDINESE (3-5-2): Nicolas; Opoku, De Maio, Nuytinck; Ter Avest, Barak, Walace, Jajalo, Sema; Teodorczyk, Nestorovski. All. Gotti