NAPOLI DEMME GHOULAM / Curiosità intorno a Diego Demme che questo pomeriggio contro il Perugia in coppa Italia potrebbe fare il suo esordio con la maglia del Napoli: il centrocampista tedesco, arrivato dal Lipsia, partirà probabilmente dalla panchina ma a gara in corso dovrebbe calcare per la prima volta l'erba del San Paolo da calciatore azzurro.

Il 28enne ha scelto il 4 come numero di maglia ma sul sito della società partenopea il suo nome è comparso affiancato dal numero 31, lo stesso di Faouzi

Sicuramente un errore, considerato che anche la Lega Serie A ha ufficializzato il 4 come numero di maglia scelto da Demme, ma la coincidenza alimenta ulteriormente le voci di mercato sul terzino algerino: fuori dal campo dal 6 ottobre, l'ex Saint-Etienne è dato in partenza con approcci da parte di Marsiglia e Lione che non sono ancora diventati vere e proprie trattative. Un suo eventuale addio aprirebbe le porte ad un altro acquisto a gennaio: gli occhi di Giuntoli sono posati in Grecia dove piace Tsimikas dell'Olympiacos.