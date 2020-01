CALCIOMERCATO INTER LINGARD MILAN ROMA NAPOLI / Non solo Ashley Young, trattativa ferma visto l'accelerata per lo scambio Politano-Spinazzola: tra Inter e Manchester United ci sarebbe in ballo anche un altro nome. O meglio, ai nerazzurri sarebbe stato proposto Jesse Lingard: Mino Raiola, agente dell'esterno inglese, 27 anni e contratto in scadenza nel 2021 (con opzione a favore del club per un'altra stagione) avrebbe fatto il nome del suo assistito alla società nerazzurra.

Lo riporta 'The Transfer Window' secondo cui il procuratore avrebbe proposto Lingard anche a

L'esterno inglese sembra destinato a lasciare il Manchester United già in questa finestra di mercato: il suo obiettivo sarebbe portare il calciatore in Serie A e le sue mosse vanno in questo senso. Un'operatività che non piace alla società inglese secondo cui i movimenti di Raiola fanno pensare a tutto tranne che a un possibile rinnovo a lungo termine del contratto che scadrà la prossima stagione.

