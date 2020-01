FIORENTINA-ATALANTA DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE IACHINI GASPERINI - Si torna in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Fiorentina-Atalanta apre il mercoledì della competizione nazionale: i viola di Beppe Iachini sono reduci dall'importante vittoria in campionato sulla Spal e nei turni precedenti hanno eliminato Monza e Cittadella. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini hanno fermato l'Inter sul pareggio al 'Meazza' e fanno il loro esordio in questo turno della coppa.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Artemio Franchi' di Firenze.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-ATALANTA

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Cutrone. All. Nicola

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Caldara, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Malinovskyi; Muriel. All. Gasperini

