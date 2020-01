DIRETTA MILAN SPAL IBRA / Senza Gigio Donnarumma e il nuovo acquisto Begovic, i rossoneri sperano di bissare il successo in campionato contro il Cagliari e ottenere la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia per sfidare il Torino. In programma alle 18, Milan-Spal rappresenta un'occasione importante per testare ancora una volta il 4-4-2 scelto da Pioli nella trasferta sarda.

Dopo aver raccolto una delle poche gioie nei sedicesimi di finale (5-1 contro il Lecce), la squadra di Semplici tenterà di fare l'impresa a San Siro. Calciomercato.it seguirà gli ottavi di finale di Coppa Italia in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-SPAL



MILAN (4-4-2): Donnarumma A.; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Piatek, Rebic.

SPAL (3-5-2): Berisha; Vicari, Tomovic, Strefezza; Murgia, Tunjov, Dabo, Igor, Jankovic; Paloschi, Floccari.