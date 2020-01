MANCHESTER CITY STONES ARSENAL MIKEL ARTETA/ Stando a quanto riportato dal 'Sun', l'Arsenal di Mikel Arteta, ex vice di Pep Guardiola al Manchester City, avrebbe messo nel mirino un difensore centrale della squadra campione in carica della Premier League.

Si tratta di John Stones, difensore centrale che sembrerebbe in uscita dal City. Il giocatore inglese sarebbe il rinforzo perfetto per i Gunners, in ripresa in campionato, ma a caccia di sicurezze nel reparto arretrato.