Torino, giorni decisivi per il colpo dal Manchester City

CALCIOMERCATO TORINO POVEDA MANCHESTER CITY / Il Torino ha bruciato la concorrenza italiana battendo, tra le altre, Parma e Sassuolo e sta cercando di chiudere subito il colpo Ian Poveda dal ManchesterCity. Classe 2000, inglese di origini colombiane, è un esterno offensivo ed è in scadenza di contratto a fine stagione con i 'Citizens'.

I dirigenti granata hanno mosso passi importanti e nel weekend la famiglia del calciatore ha avuto modo di visitare le strutture del club. Secondo 'Tuttosport' gli uomini mercato del Toro stanno quindi cercando di farlo sbarcare in Italia subito senza dover aspettare luglio e avrebbero formulato diverse proposte per lunghezza del contratto ed ingaggio. Entro la fine della settimana, si legge, è attesa la risposta del giocatore che ha ricevuto un'offerta anche dalintanto. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui